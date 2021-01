H&M will in Deutschland 800 Stellen streichen. IWF stellt neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Novartis mit Gewinnanstieg 2020. VW-Chef: CO2-Flottenziel der EU auch wegen Corona verfehlt. INDUS übertrifft Jahresprognose. SocGen startet Stellantis mit "Buy". Porsche-Chef Blume: Stückzahl keine relevante Größe - Beim Sparen in der Spur.