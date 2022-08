Aktie in diesem Artikel TRATON 14,46 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Lkw-Tochter von Volkswagen mache strategische Fortschritte in einem schwierigen Umfeld, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Geschäftsentwicklung sei signifikant besser als erwartet ausgefallen./edh/men