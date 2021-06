FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Es habe den Anschein, als verlaufe der Start des ID.4 in China eher langsam, was Fragen aufwerfe, ob Volkswagen in der Lage sein werde, die angepeilte Absatzmenge an Elektrofahrzeugen zu erreichen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/gl