Volkswagen (VW) vz. Aktie

90,70 EUR +0,42 EUR +0,47 %
STU
Marktkap. 45,59 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,70 EUR 0,42 EUR 0,47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach einer Telefonkonferenz mit Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Netto-Cashflow könnte besser ausfallen als am Markt erwartet, das operative Ergebnis (Ebit) aber könnte schwächer sein, schrieb Tom Narayan am Dienstagabend. Langfristig könnten sich die Kernmarke sowie das China-Geschäft weiter verbessern und damit sein "Outperform"-Votum stützen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
90,36 €		 Abst. Kursziel*:
49,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
90,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,84%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

