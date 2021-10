FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Volkswagen-Vorzugsaktien nach dem Kapitalmarkttag der Konzernmarke Lamborghini auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Der Sportwagenbauer sei noch etwas "versteckt" hinter der Marke Audi, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe jedoch große Ambitionen bis zum Jahr 2030 und wolle Lamborghini zum margenstärksten Hersteller in seinem Subsegment machen./edh/ajx