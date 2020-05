NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Volkswagen anlässlich einer Produktionskürzung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 173 Euro belassen. Dass der Autokonzern die Herstellung einiger Fahrzeugmodelle wegen der schwachen Nachfrage in der Corona-Krise herunterfahre, sei nicht gerade ermutigend für die auf eine rasche Erholung setzenden Anleger, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 13:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 13:16 / ET



