NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Volkswagen anlässlich der von der Bundesriegierung beschlossenen, höheren Förderungen für Elektroautos von 173 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autobauer werde davon nicht so sehr profitieren, um die hohen Kosten der Fertigung von Elektrofahrzeugen auszugleichen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber die steigenden staatlichen Anreize dürften so manchen Autokäufer wohl doch überzeugen, es mit einem solchen Fahrzeug zu versuchen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 04:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 04:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.