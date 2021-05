NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 277 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Kursschwächen sollten Anleger kaufen, empfahl Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit fundamentalen Aspekten hätten sie nichts zu tun./ajx/ag