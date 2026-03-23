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Symbol VOLVF

Goldman Sachs Group Inc.

Volvo AB (B) Buy

13:31 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
27,64 EUR -0,49 EUR -1,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 374 auf 363 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
363,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
346,29 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

13:31 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
20.03.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
24.02.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
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