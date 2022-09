LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Zurich von 500 auf 525 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese Aktie sei ein relativ sicherer Hafen mit Schweizer Qualität, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Zurich sei unter anderem besonders stark in der (US)-Sachversicherung aktiv, was in den nächsten Jahren zu wachsenden Umsätzen und steigenden Margen führen sollte. Zudem sei die US-Tochter Farmers eine starke Ertragsquelle. Gaspari verwies darüber hinaus noch auf das attraktive Dividendenprofil von Zurich./ck/mis