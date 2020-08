NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zurich auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Die Belastungen für die Versicherer durch die Corona-Krise dürften in den Zahlen für das erste Halbjahr weitgehend berücksichtigt sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Lebensversicherungsgeschäft könnte sich dabei als Hemmschuh für die Ergebnisse erweisen./mf/edh