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1&1-Chef Dommermuth schließt Verkauf an Telefonica aus

21.03.26 01:34 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Ralph Dommermuth hat Spekulationen über einen Verkauf des vierten deutschen Mobilfunknetzes 1&1 eine klare Absage erteilt. An den Gerüchten ist nichts dran, es gibt keinen Dialog mit Telefonica", sagte der Gründer und Chef von United Internet und 1&1 in einem Interview mit "Welt am Sonntag". Einen Verkauf plane er nicht: "Mein Team und ich kämpfen seit vielen Jahren hart. Wir gehen einen steinigen Weg. Das machen wir nicht, um mittendrin die Schlüssel abzugeben.

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Mit 1&1 baut Dommermuth derzeit in Deutschland neben der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom), Vodafone (Vodafone Group) und Telefónica O2 das vierte Mobilfunknetz auf. Im Markt war zuletzt darüber spekuliert worden, Dommermuth könnte das milliardenschwere Netzbauprojekt lieber veräußern, als es weiterzuführen. Offen zeigt sich der Unternehmer hingegen für Kooperationen, etwa bei der gemeinsamen Nutzung von Funktürmen im ländlichen Raum - ein Modell, das in anderen europäischen Ländern bereits verbreitet ist. 1&1 versorgte Ende 2025 nach eigenen Angaben 27 Prozent der Haushalte in Deutschland mit seinem Netz und übertraf damit das von der Bundesnetzagentur vorgegebene Ziel von 25 Prozent. Bis Ende 2026 soll die Abdeckung auf 35 Prozent steigen.

Derzeit liefert sich Dommermuth einen Rechtsstreit mit der Bundesnetzagentur. Die Behörde hatte Ende 2025 auslaufende Low-Band-Frequenzen nur an die drei etablierten Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica verlängert - ohne 1&1 zu berücksichtigen. "Die Verlängerung war aus meiner Sicht rechtswidrig", so Dommermuth. Diese Frequenzen seien für die Gebäudeversorgung besonders wichtig. Trotz aller Widerstände zog Dommermuth eine positive Zwischenbilanz: Der Einstieg eines vierten Netzbetreibers habe den Wettbewerb belebt und zu deutlich günstigeren Tarifen für Verbraucher geführt./nas/stk

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28.11.2025Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.02.2025Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024Telefonica SellDeutsche Bank AG
13.06.2024Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.11.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
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10.02.2025Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2023Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.12.2022Telefonica BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2022Telefonica BuyDeutsche Bank AG
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28.11.2025Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2024Telefonica NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.10.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
03.08.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
28.07.2023Telefonica Equal WeightBarclays Capital
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13.06.2024Telefonica SellDeutsche Bank AG
23.10.2023Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.09.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Telefonica UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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