10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,14 Prozent im Minus bei 24.086,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost ungleich

In Japan steigt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,89 Prozent auf 52.295,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,8 Prozent auf 3.955,09 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich 1,04 Prozent schwächer bei 26.010,07 Einheiten ab.

3. Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an

Der Handels-, Medien und Technologiekonzern Amazon hat im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums in seiner Cloudsparte AWS deutlich mehr umgesetzt. Zur Nachricht

4. Apple-Aktie zieht an: iKonzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Apple stellt sich dank der Popularität der neuen iPhone-Modelle auf sein bisher bestes Weihnachtsgeschäft ein. Zur Nachricht

5. Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Zur Nachricht

6. Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an

Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Zur Nachricht

7. Strategy-Aktie steigt: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Strategy einen Gewinn verbucht. Zur Nachricht

8. Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Coinbase hat im dritten Quartal mehr verdient. Zur Nachricht

9. Bayer-Aktie in Rot: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft Bayer ist nicht einverstanden mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im US-Bundesstaat Washington, das Urteil des vorinstanzlichen Berufungsgerichts in der Rechtssache Erickson vs. Monsanto aufzuheben und Monsantos Prüfungsantrag bezüglich der Zulässigkeit von Strafschadenersatz abzulehnen. Zur Nachricht 10. FUCHS-Aktie: Gute Entwicklung im 3. Quartal - Gewinn steigt überraschend

Die FUCHS SE hat dank einer etwas besseren Entwicklung in Asien und Amerika im dritten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen überraschend mehr verdient. Zur Nachricht