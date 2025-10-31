DAX24.037 -0,3%Est505.687 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,71 ±-0,0%Gold4.005 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! Webinar mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
10 vor 9

Börse im Überblick: 10 Fakten zum Freitag

31.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.035,2 PKT -83,7 PKT -0,35%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.282,7 PKT -63,5 PKT -0,24%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
52.411,3 PKT 1.085,7 PKT 2,12%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.986,9 PKT -29,4 PKT -0,73%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,14 Prozent im Minus bei 24.086,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost ungleich

In Japan steigt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,89 Prozent auf 52.295,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite unterdessen um 0,8 Prozent auf 3.955,09 Zähler.

Wer­bung

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich 1,04 Prozent schwächer bei 26.010,07 Einheiten ab.

3. Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an

Der Handels-, Medien und Technologiekonzern Amazon hat im dritten Quartal vor allem wegen eines starken Wachstums in seiner Cloudsparte AWS deutlich mehr umgesetzt. Zur Nachricht

Wer­bung

4. Apple-Aktie zieht an: iKonzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Apple stellt sich dank der Popularität der neuen iPhone-Modelle auf sein bisher bestes Weihnachtsgeschäft ein. Zur Nachricht

5. Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Das soziale Netzwerk Reddit hat im dritten Geschäftsquartal 2025 einen Gewinnanstieg verbucht. Zur Nachricht

6. Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an

Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Zur Nachricht

7. Strategy-Aktie steigt: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 erzielte Strategy einen Gewinn verbucht. Zur Nachricht

8. Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Coinbase hat im dritten Quartal mehr verdient. Zur Nachricht

9. Bayer-Aktie in Rot: Nach Niederlage im Fall Erickson werden weitere rechtliche Schritte geprüft Bayer ist nicht einverstanden mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im US-Bundesstaat Washington, das Urteil des vorinstanzlichen Berufungsgerichts in der Rechtssache Erickson vs. Monsanto aufzuheben und Monsantos Prüfungsantrag bezüglich der Zulässigkeit von Strafschadenersatz abzulehnen. Zur Nachricht

10. FUCHS-Aktie: Gute Entwicklung im 3. Quartal - Gewinn steigt überraschend

Die FUCHS SE hat dank einer etwas besseren Entwicklung in Asien und Amerika im dritten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen überraschend mehr verdient. Zur Nachricht

Bildquellen: Bro Crock / Shutterstock, Inga Ivanova / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:32BMW: Wie Norbert Reithofer den Konzern zum Vorreiter der Elektrowende machte
10:30DAX – Kaum verändert
10:26Wenige Impulse: Zum Wochenschluss zeigt sich der DAX zunächst mit leichten Abgaben
09:51Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
09:46ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sinkt - Oktober-Bilanz positiv
09:45Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
09:45Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
09:45Marktüberblick: Scout24 und Airbus überzeugen
mehr