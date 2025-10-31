Beteiligungsprogramm

Netflix-Aktie reagiert freundlich: Streamingriese kündigt Aktiensplit 10:1 an

31.10.25 07:39 Uhr

Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern.

Wer­bung

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen

Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit von Zehn zu Eins beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Schluss der New Yorker Börsen mit. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen. Am Donnerstag war das Netflix-Papier mit einem Abschlag von einem Prozent auf 1.089 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Im nachbörslichen Handel legten die Titel in einer ersten Reaktion um 3,19 Prozent auf 1.123,70 US-Dollar zu. /he/zb LOS GATOS (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Netflix