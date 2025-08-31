1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag stärker

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 20,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:07 Uhr 2,2 Prozent. Bei 21,20 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 21,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.294 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 21,20 EUR erreichte der Titel am 01.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 1,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,893 EUR je Aktie aus.

