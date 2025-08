1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag höher

Kurs der 1&1

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 18,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,52 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,52 EUR zu. Mit einem Wert von 18,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.596 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,00 EUR.

1&1 gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Verve und SMA Solar steigen in SDAX und TecDAX auf - 1&1 muss weichen