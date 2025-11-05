DAX23.823 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,53 +0,3%Gold3.967 +0,9%
Notierung im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

05.11.25 12:04 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 tritt am Mittwochmittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Bei der 1&1-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,20 EUR -0,05 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der 1&1-Aktie ließ sich um 11:45 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,50 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,55 EUR aus. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,45 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.034 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 4,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 987,92 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,895 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
