1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag auf rotem Terrain

09.09.25 09:24 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 20,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,00 EUR 0,24 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 0,7 Prozent auf 20,00 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 20,00 EUR. Bei 20,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11 1&1-Aktien.

Am 01.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 21,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 6,00 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 80,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,894 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

