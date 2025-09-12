DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.808 -0,1%Nas22.338 +0,9%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1771 +0,3%Öl67,40 +0,8%Gold3.681 +1,0%
So entwickelt sich 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag im Aufwind

15.09.25 16:13 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 20,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20,90 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 20,95 EUR zu. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,05 EUR. Mit einem Wert von 20,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.572 1&1-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 1&1.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

