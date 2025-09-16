1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 20,75 EUR.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 20,75 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,85 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,70 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 2.448 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,17 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 86,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 987,92 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 991,54 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je 1&1-Aktie.

