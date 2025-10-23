1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 21,45 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 21,45 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 21,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 7.152 Stück.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,90 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit Abgaben von 48,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,895 EUR je Aktie aus.

