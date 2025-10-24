1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Freitagvormittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 21,75 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,75 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 21,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 22,50 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 3,45 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit einem Kursverlust von 48,97 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,19 EUR an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,895 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte eine 1&1-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln