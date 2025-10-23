1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Mittag ab

1&1 im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 21,50 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 21,50 EUR ab. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 356 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,37 Prozent.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

