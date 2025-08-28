1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 20,50 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 20,50 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,75 EUR. Bei 20,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 20.088 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2025 bei 21,10 EUR. Gewinne von 2,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,50 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 987,92 Mio. EUR – eine Minderung von 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 991,54 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,893 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

