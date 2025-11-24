3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 166,91 USD ab.

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 166,91 USD. Zwischenzeitlich weitete die 3M-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 166,69 USD aus. Bei 168,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 44.126 3M-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2025 auf bis zu 172,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,50 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,58 USD. Abschläge von 26,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,61 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,93 USD je 3M-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,29 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je 3M-Aktie belaufen.



