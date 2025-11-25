3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die 3M-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 170,99 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 170,99 USD zu. Der Kurs der 3M-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 172,10 USD zu. Bei 170,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der 3M-Aktie belief sich zuletzt auf 60.683 Aktien.

Am 25.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,75 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,03 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,93 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 3M am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von 3M wird am 27.01.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

