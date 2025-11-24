3M Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei 3M am Abend zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Zuletzt wies die 3M-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 168,84 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 168,84 USD. In der Spitze legte die 3M-Aktie bis auf 169,45 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 162.990 3M-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,75 USD erreichte der Titel am 25.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,32 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,40 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 3,61 USD an 3M-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 21.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 2,48 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. USD im Vergleich zu 6,29 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 27.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

