adidas Aktie News: adidas am Montagmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 167,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 167,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 167,85 EUR. Bei 166,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 32.645 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 57,78 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 160,75 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,82 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

