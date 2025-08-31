adidas Aktie News: adidas am Montagmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 167,20 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 167,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 167,85 EUR. Bei 166,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 32.645 adidas-Aktien den Besitzer.
Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 57,78 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 160,75 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,03 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,82 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.
Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur adidas-Aktie
Die Expertenmeinungen zur adidas-Aktie im August 2025
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht
adidas-Aktie steigt: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu adidas
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen