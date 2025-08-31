adidas Aktie News: adidas steigt am Montagnachmittag

So bewegt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 166,75 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 166,75 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 167,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.660 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,20 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Abschläge von 3,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 249,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,61 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

