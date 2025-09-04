DAX23.795 +0,1%ESt505.353 +0,1%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.653 +1,7%Euro1,1683 +0,3%Öl66,68 -0,3%Gold3.546 ±-0,0%
adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit Aufschlag

05.09.25 09:26 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 174,60 EUR.

adidas
175,10 EUR 1,60 EUR 0,92%
Um 09:06 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 174,60 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 175,05 EUR zu. Bei 173,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.022 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 51,09 Prozent zulegen. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 245,82 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,82 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,62 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

