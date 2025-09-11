adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 177,55 EUR ab.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 177,55 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 176,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 110.782 Stück.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 48,58 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 9,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,82 EUR je adidas-Aktie an.

adidas gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,62 EUR je Aktie belaufen.

