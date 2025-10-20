DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,23 +2,5%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.472 +2,5%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,64 -1,1%Gold4.348 +2,3%
Kursverlauf

adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Nachmittag zu

20.10.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Nachmittag zu

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 194,55 EUR.

Das Papier von adidas legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 194,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 194,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 132.619 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Mit Abgaben von 17,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 247,55 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5,95 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

