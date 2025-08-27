AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AFC Energy. Zuletzt ging es für die AFC Energy-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 0,106 EUR.

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,106 EUR. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,106 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,106 EUR.

Am 17.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,212 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 49,976 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 0,064 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Verlust von 39,792 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.03.2027.

