Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Donnerstagabend auf rotes Terrain

Airbnb im Fokus

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 120,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
104,50 EUR -2,74 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 120,40 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 119,84 USD aus. Bei 122,38 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.017.944 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,89 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 17,03 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

