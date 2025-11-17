DAX23.594 -1,2%Est505.646 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.820 -0,4%Bitcoin81.118 -0,3%Euro1,1596 -0,2%Öl64,22 -0,1%Gold4.058 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Airbnb im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag auf rotem Terrain

17.11.25 16:08 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 120,76 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
105,14 EUR 1,36 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 120,76 USD ab. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 119,83 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.463 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,74 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,28 Prozent.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie stabil: Umsatz über den Erwartungen

Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

In eigener Sache

Übrigens: Airbnb und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnb

DatumMeistgelesen
Wer­bung