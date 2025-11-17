Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbnb befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,0 Prozent auf 120,76 USD ab.

Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 120,76 USD ab. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 119,83 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.463 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 markierte das Papier bei 163,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,74 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,28 Prozent.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,73 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,14 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,14 USD je Aktie belaufen.

