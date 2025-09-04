Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 194,04 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 194,04 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 194,16 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 192,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.090 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 195,26 EUR markierte der Titel am 11.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,63 Prozent. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 55,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,56 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

