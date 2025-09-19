Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Airbus SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 194,30 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 194,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 195,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.211 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 198,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 2,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,44 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 16,00 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

