Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagnachmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 194,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 195,00 EUR. Bei 194,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 312.783 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 198,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 55,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 210,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 16,00 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

