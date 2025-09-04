AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Montagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 12,39 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 12,39 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,46 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,35 EUR. Zuletzt wechselten 16.004 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 16,72 EUR markierte der Titel am 28.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,77 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

