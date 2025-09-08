DAX23.676 -0,6%ESt505.360 -0,1%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.863 +0,6%Euro1,1751 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.651 +0,4%
Top News
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf Aktienkurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag schwächer

09.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 12,32 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
12,45 EUR 0,16 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 12,32 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,27 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.804 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 26,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,38 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,174 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,728 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
