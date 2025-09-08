DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,76 +0,8%Gold3.645 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Notierung im Blick

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

09.09.25 09:24 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 12,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
12,45 EUR 0,16 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 12,47 EUR nach oben. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,47 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.593 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 34,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 47,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,76 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,728 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren eingebracht

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
05.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
