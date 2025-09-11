AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 12,12 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die AIXTRON SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,22 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 12,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.092 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 27,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 30,25 Prozent wieder erreichen.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,76 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,728 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verloren

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON SE-Aktie angepasst