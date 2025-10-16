AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 13,38 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 13,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,42 EUR. Bei 13,29 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 94.832 Stück.

Am 17.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 36,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,178 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,714 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

