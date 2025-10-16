DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.311 +0,2%Top 10 Crypto14,73 -3,3%Nas22.704 +0,2%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Zwischen Rückenwind und Gegenströmung: Darum bleibt die NEL-Aktie volatil
Handelsstreit bleibt Hauptthema: DAX rettet am Donnerstag späte Gewinne in den Feierabend
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

16.10.25 16:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

AIXTRON SE
13,30 EUR 0,12 EUR 0,91%
Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 13,29 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,43 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 200.106 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 16,71 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 25,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,39 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,33 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,714 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

