AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag höher

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 13,38 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 13,38 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 13,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.489 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 24,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,178 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,33 EUR an.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,720 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

