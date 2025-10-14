AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag im Minusbereich
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 13,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 13,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 13,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,30 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.905 Aktien.
Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 19,78 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,33 EUR.
Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,720 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie
Achterbahnfahrt setzt sich fort: AIXTRON-Aktie sehr schwach
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|08.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|05.05.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|02.05.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|AIXTRON SE Hold
|Warburg Research
|08.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen