AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 13,40 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 13,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 13,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,30 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 28.905 Aktien.

Am 17.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 16,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 19,78 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,178 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,33 EUR.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,720 EUR je Aktie.

