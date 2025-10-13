DAX24.313 +0,3%Est505.559 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,72 +2,6%Gold4.077 +1,5%
Aktie im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittag an

13.10.25 12:04 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 13,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 13,50 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 13,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 273.792 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 23,79 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 59,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,179 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,720 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
10:21AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:21AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

