AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittag an

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 13,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 13,50 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 13,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 273.792 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 16,71 EUR erreichte der Titel am 17.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 23,79 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 59,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,179 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,720 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Achterbahnfahrt setzt sich fort: AIXTRON-Aktie sehr schwach

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen

Aixtron: Wieder im Abwärtssog