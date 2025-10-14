DAX24.107 -1,2%Est505.513 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,20 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,90 -2,4%Gold4.137 +0,6%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Verlusten

14.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,41 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 13,41 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,18 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.490 AIXTRON SE-Aktien.

Am 17.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 24,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 36,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,178 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,720 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

