AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 13,20 EUR nach.

AIXTRON SE
13,13 EUR -0,32 EUR -2,38%
Um 15:52 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 13,20 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,11 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 277.003 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 markierte das Papier bei 16,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 26,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,178 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,720 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

