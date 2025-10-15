AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 13,18 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 13,18 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,40 EUR zu. Bei 13,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 225.782 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,178 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,33 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 137,41 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,720 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

