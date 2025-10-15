DAX24.219 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.195 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktie im Blick

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

15.10.25 16:08 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 13,18 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
13,25 EUR 0,11 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 13,18 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,40 EUR zu. Bei 13,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 225.782 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,178 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,33 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 137,41 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,720 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Achterbahnfahrt setzt sich fort: AIXTRON-Aktie sehr schwach

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen

Aixtron: Wieder im Abwärtssog

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2025AIXTRON SE HoldWarburg Research
08.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
24.09.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen